Под Волгоградом на пустыре нашли свалку гробов участников спецоперации

Свалка в городе Волжский, Волгогрдаская область, 6 марта 2025 года (Фото: typical_vlz / Telegram)

На окраине города-спутника Волгограда — Волжского местные жители обнаружили свалку из цинковых гробов, ящиков и черных мешков. Делом занялась полиция, сообщает «Волгоград онлайн» со ссылкой на местную администрацию.

По данным телеграм-канала «Типичный Волжский», свалку обнаружили на пустыре, неподалеку от улицы 7-й автодороги в Волжском.

По данным «Волгоград онлайн», в этих цинковых гробах, в город доставляли тела погибших участников военной операции на Украине.

Сейчас правоохранители ищут ответственную ритуальную компанию.

В январе десять гробов нашли на Левобережном полигоне под Новосибирском. Источник NGS в силовых структурах рассказал, что после похорон «недобросовестные предприниматели» из Новосибирского района выкинули гробы на свалку.

Позднее в пресс-службе оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» сообщили, что деревянные гробы являются твердыми коммунальными отходами и могут быть доставлены на полигон.