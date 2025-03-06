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Технологии и медиа ,  
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Орешкин предложил построить в Белоруссии завод по производству дронов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что российские специалисты могли бы построить в республике завод по производству дронов. Об этом он сообщил в ходе посещения в Минске выставки российских беспилотников «Демонстрация решений отрасли беспилотных авиационных систем».

По словам Орешкина, речь идет о заводе по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тыс. единиц ежегодно. Реализация проекта позволит «кардинально изменить многие сферы экономики, в том числе логистику, сельское хозяйство, контроль за территориями, энергетику», считает Орешкин.

«Это не просто производство беспилотников. Это системы управления, системы контроля, вопросы безопасности», — сказал Орешкин (цитата по сайту газеты «Беларусь. Сегодня»).

Он отметил, что было бы правильно, если белорусская и российская стороны смогли синхронизировать действия, что позволило бы «работать в едином регулярном пространстве и даст большую эффективность».

В свою очередь, белорусский президент поддержал инициативу и заявил о готовности сотрудничать с российской стороной.

«Мы готовы на то, чтобы построить завод. Гарантируем: так в России вы не построите, как здесь. Спасибо вам, спасибо Владимиру Владимировичу (президенту России Владимиру Путину. — РБК) за то, что он помощника своего прислал и показали это все. Что-то мы умеем», — отметил Александр Лукашенко.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Выставка российских дронов «Демонстрация решений отрасли БАС» проходит в минском международном выставочном центре «БелЭкспо». 

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Максим Орешкин фото

Максим Орешкин

замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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