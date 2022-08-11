Белоруссия построит порт на северо-западе России

О планах по созданию белорусского порта под Санкт-Петербургом в феврале этого года заявил Лукашенко. Премьер-министр Роман Головченко подчеркнул, что решение о строительстве порта принято, проект будет реализован в ближайшее время

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Правительство Белоруссии приняло решение о создании портовой мощности на северо-западе России, сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

По словам премьера, переваливать необходимо большие объемы всех видов белорусских грузов: минеральные удобрения, лесные и накатные грузы, контейнерные перевозки. «Поэтому президенту [Белоруссии Александру Лукашенко] были представлены несколько отработанных вариантов дальнейшего развития собственных мощностей. По одному из них решение принято, оно будет реализовано в самое ближайшее время», — пояснил он.

В то же время конкретное место, сроки реализации проекта и его стоимость премьер-министр раскрывать не стал. «Проект заработает уже в самое ближайшее время. До конца этого года точно. Там необходим больший размер вложений в инфраструктуру, поэтому надо посмотреть, как в условиях нынешних реалий это будет отражаться на экономике», — уточнил Головченко.

По данным БелТА, Белоруссия в настоящее время сотрудничает с девятью российскими портами в разных морях, для республики действуют особые тарифы, «выгодные для двух государств».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах по созданию белорусского порта под Санкт-Петербургом в феврале этого года, по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. «В нарушение международных соглашений нам закрыли дороги и пути, порты, где мы работали. Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне: не было волокиты, бюрократии; дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы под Питером могли построить свой порт», — говорил он. Белорусский президент также указал, что страна не вернется к транзиту грузов через территорию Украины и Литвы, которые ранее запретили Минску это делать.

В августе 2020 года Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие, после того как страны ЕС заявили о готовящихся санкциях из-за президентских выборов в Белоруссии, результаты которых были якобы фальсифицированы. «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — отмечал он.

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Тогда в правительстве Литвы усомнились в реалистичности угроз Лукашенко. Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич заявил, что у Белоруссии нет возможности перенаправить свои экспортные потоки. «Сегодня нет альтернатив, которые можно было бы использовать: ни через Латвию, ни через порты Санкт-Петербурга», — указывал литовский политик.