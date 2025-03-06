Лавров назвал условие быстрого урегулирования украинского конфликта

Сергей Лавров (Фото: Павел Бедняков / Reuters)

Конфликт на Украине можно быстро остановить, если прекратить поставки западного вооружения. Об этом на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Амоном Мурвирой заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы уже не раз говорили, что прав был бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, когда заявлял, что конфликт на Украине можно остановить очень быстро, за две недели, стоит лишь прекратить поставки военной помощи украинскому режиму», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Лавров также добавил, что Москва готова к разговору с учетом всех первопричин украинского конфликта, но для нее важно обеспечить собственную безопасность.

На той же пресс-конференции глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что считает слова французского президента Эмманюэля Макрона о ядерном оружии угрозой и назвал Наполеона и Гитлера «предшественниками [Макрона], которые тоже хотели против России воевать».

Президент России Владимир Путин называл удары Украины по российской территории западным оружием «близкими к агрессии». Москва осуждает любые военные поставки Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода.