 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК начала проверку из-за танца полуголой женщины у мемориала в Муроме

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Следственное управление СК России по Владимирской области начнет проверку после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой женщина танцует в нижнем белье рядом с военной техникой времен Великой Отечественной войны на Площади Победы в Муроме. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В сообщении следственного управления сказано, что личность женщины установлена, сейчас с ней работают следователи.

Вандалы повредили в Рубцовске памятник детям — жертвам войны и терактов
Общество

По данным владимирского «6 канала», эту же женщину в октябре 2023 года уже привлекали к административной ответственности за танец у мемориала Победы под композицию из фильма «Список Шиндлера». В итоге ее признали виновной в мелком хулиганстве и оштрафовали на 30 тыс. руб.

В декабре 2024 года в Татарстане завели уголовное дело на потушившего Вечный огонь подростка. По версии следствия, 16-летний житель Казани бросил в Вечный огонь ком снега. В октябре 2024 года в Орле задержали женщину-блогера, в одном из видео осквернившую памятник «Родина-мать» в Волгограде.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Владимирская область мемориал ВОВ осквернение правонарушение
Материалы по теме
Против помочившегося на советский памятник под Суджей литовца завели дело
Политика
В Подмосковье задержали троих мужчин за сожжение венка на Вечном огне
Общество
СК завел дело против школьницы, пожарившей сосиски на Вечном огне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
В благотворительном фонде «Алеша» начался проект «Лети, лечи, лепесток»Пресс-релиз, 14:23
ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергиюНедвижимость, 14:21
Большунов выиграл гонку на 10 км на чемпионате России в КазаниСпорт, 14:20
СК начала проверку из-за танца полуголой женщины у мемориала в МуромеОбщество, 14:20
Reuters узнал о планах США лишить правового статуса 240 тыс. украинцевПолитика, 14:20
От зеленой энергетики — обратно к нефти: итоги India Energy WeekОтрасли, 14:17
Захарова предложила Макрону расспросить Олланда о минских соглашенияхПолитика, 14:14
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Залужный обвинил США в разрушении мирового порядкаПолитика, 14:10
Рыночный парадокс IT-стартапов: капитал и спрос есть, предложение отстаетОтрасли, 14:09
В Ганновере произошел взрыв на производстве шин ContinentalОбщество, 14:06
ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд — до 42,5%Инвестиции, 14:06
Путин поздравил Терешкову с днем рожденияОбщество, 14:05
Тимошенко и Порошенко ответили на данные об обсуждении выборов с СШАПолитика, 14:02
Что такое роялти: виды, размер и примеры расчетаИнвестиции, 14:02