СК начала проверку из-за танца полуголой женщины у мемориала в Муроме

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Следственное управление СК России по Владимирской области начнет проверку после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой женщина танцует в нижнем белье рядом с военной техникой времен Великой Отечественной войны на Площади Победы в Муроме. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В сообщении следственного управления сказано, что личность женщины установлена, сейчас с ней работают следователи.



По данным владимирского «6 канала», эту же женщину в октябре 2023 года уже привлекали к административной ответственности за танец у мемориала Победы под композицию из фильма «Список Шиндлера». В итоге ее признали виновной в мелком хулиганстве и оштрафовали на 30 тыс. руб.

В декабре 2024 года в Татарстане завели уголовное дело на потушившего Вечный огонь подростка. По версии следствия, 16-летний житель Казани бросил в Вечный огонь ком снега. В октябре 2024 года в Орле задержали женщину-блогера, в одном из видео осквернившую памятник «Родина-мать» в Волгограде.