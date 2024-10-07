Вандалы повредили в Рубцовске памятник детям — жертвам войны и терактов
Неизвестные повредили в городе Рубцовске в Алтайском крае памятник, символизирующий погибших в военных конфликтах и при терактах детей, сообщили в городской администрации.
Композиция находится в сквере «Непокоренные», открытом по инициативе местного жителя Виктора Новикова, пережившего в годы Великой Отечественной войны заключение в концлагере. Памятник представляет собой скульптурный ансамбль с партами, игрушками и фигурками грустных детей.
«Это не первый случай вандализма в нашем городе. В этот раз неизвестные повредили одну из скульптурных композиций с важным посланием: «Должны смеяться дети и в мирном мире жить», — рассказали в администрации. С постамента отломили фигуру плачущего игрушечного мишки и оставили ее рядом на земле.
Власти за три часа устранили повреждение, вернув отломанного медведя на место.
«Надеемся, что подобные инциденты больше не повторятся и наш сквер будет оставаться местом памяти и уважения для всех поколений», — добавили в администрации.
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