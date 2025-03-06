Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Валентина Терешкова (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову с днем рождения. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил «исторический полет к звездам», а также общественную и законотворческую деятельность Терешковой.

«Желаю Вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего», — сказал президент.

В прошлом году в этот же день Путин поздравил Терешкову по телефону и направил ей поздравительную телеграмму.

Терешковой 88 лет. Она родилась в 1937 году в деревне Масленниково в Ярославской области. В 1969 году она окончила Военно‑инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, получив специальность «летчик-космонавт-инженер». Свой первый космический полет она совершила 16 июня 1963 года как командир космического корабля «Восток-6». Полет продлился два дня 22 часа 50 минут.

Свой первый мандат Терешкова получила в 1966 году, став депутатом Верховного Совета СССР. Тогда ей было 29 лет. После распада Советского Союза Терешкова не участвовала в политике некоторое время. В 2008 году она заняла пост вице-спикера в Ярославской областной думе. В 2011 году она вошла в Госдуму от партии «Единая Россия».

В марте 2020 года Терешкова выступила на заседании Госдумы с предложением обнулить президентские сроки Путина, дав ему возможность участвовать в выборах в 2024 году. Она объяснила, что такая поправка необходима из-за «рисков непредсказуемости», при которых стране требуется «надежная страховка».