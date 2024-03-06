Путин позвонил Терешковой и поздравил ее с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил первую женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Также президент направил ей поздравительную телеграмму. «Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся Ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», — говорится в сообщении Путина.
Он также отметил активную гражданскую позицию Терешковой и ее общественную и законотворческую деятельность.
Валентине Терешковой 87 лет. Она родилась в 1937 году в деревне Масленниково в Ярославской области. В 1969 году она окончила Военно‑инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, получив специальность «летчик-космонавт-инженер». Свой первый космический полет она совершила 16 июня 1963 года как командир космического корабля «Восток-6». Полет продлился два дня 22 часа 50 минут.
В марте 2020 года Терешкова выступила на заседании Госдумы с предложением обнулить президентские сроки Владимира Путина, дав ему возможность участвовать в выборах в 2024 году. Она объяснила, что такая поправка необходима из-за «рисков непредсказуемости», при которых стране требуется «надежная страховка».
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