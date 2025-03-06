На камеру сняли, как 78-летняя москвичка передала мошенникам ₽800 тыс.

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В Москве аферисты обманом выманили у пенсионерки более 1 млн руб., сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Момент передачи последней суммы был зафиксирован камерой.

Сначала мошенники позвонили 78-летней москвичке, выдав себя за представителей оператора связи. Под предлогом замены городских номеров они убедили женщину назвать серию и номер паспорта.

Следующий звонок был от аферистов, которые представились правоохранителями и сообщили пенсионерке, что мошенники могут похитить ее сбережения.

Женщина сняла и передала мошенникам 400 тыс. руб., а затем сняла в банке еще 800 тыс. руб., упаковала как подарок и передала курьеру, назвав кодовое слово.

Полицейские задержали 25-летнего мужчину. По данным надзорного ведомства, он нашел криминальный заработок в мессенджере. Фигуранту предъявили обвинения в мошенничестве и проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Перовская межрайонная прокуратура избрала для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства и передавать их курьерам либо переводить на определенные счета», — напомнили в прокуратуре.