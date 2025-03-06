Инспектору МЧС дали 4 года по делу о гибели 23 людей при пожаре в приюте

Роман Плет (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Суд приговорил к четырем годам колонии-поселения государственного инспектора по пожарному надзору Романа Плета по делу о сгоревшем приюте в Кемерове, где погибли 23 человека, сообщил ТАСС со ссылкой на судью.

Плету также запрещено занимать должности на государственной службе сроком на четыре года, к тому же осужденный должен выплатить по 100 тыс. руб. потерпевшим и около 2,5 млн руб. хозяйке сгоревшего дома. Обвинение вынесено на основе ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц).

Плет не признал вину и заявил, что обжалует решение суда. Он заявил, что по закону не имел права инспектировать жилой дом, в котором находился приют, это здание не было закреплено персонально за Плетом как за инспектором государственного пожарного надзора.

Приют работал незаконно, его содержал предприниматель Андрей Смирнов. При пожаре в ночь на 24 декабря 2022 года в нем погибли 23 человека, еще пятеро пострадали. Огонь распространился на площадь 180 кв. м, то есть выгорел весь этаж, на котором располагался приют. В Генпрокуратуре сообщали, что пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. В октябре 2023 года суд приговорил Смирнова к пяти годам колонии общего режима.