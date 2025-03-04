В Москве умер обвиняемый в коррупции экс-министр транспорта Башкирии

Александр Клебанов (Фото: aleksandr_klebanov / Telegram)

Умер обвиняемый в коррупции бывший глава министерства транспорта Башкирии Александр Клебанов, сообщил РБК его адвокат Геворг Кандилян.

По словам защитника, экс-министр скончался в ночь на 4 марта. Клебанову было 48 лет.

В разговоре с «РИА Новости» юрист отметил, что Клебанов умер в больнице в Москве. Дело подсудимого рассматривает столичный суд, его могут прекратить в связи со смертью экс-министра, отметил Кандилян.

Клебанов находился под домашним арестом.

Клебанова задержали 7 мая, позднее его уволили с должности главы Минтранса региона. По данным следствия, бывший министр и член совета директоров АО «Башкиравтодор» в 2023 году потребовал у руководства фирмы «Киви» 5 млн руб. за покровительство и помощь в получении оплаты по контрактам на перевозку строительных материалов.

Суд отправил экс-министра под стражу. В июне меру пресечения изменили на домашний арест, осенью дело Клебанова передали на дальнейшее расследование в Москву. Он полностью признал вину в получении взятки, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о совершении преступления другим лицом.

В конце декабря Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста бывшему министру транспорта до 7 марта 2025 года.