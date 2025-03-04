 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве умер обвиняемый в коррупции экс-министр транспорта Башкирии

Александр Клебанов
Александр Клебанов (Фото: aleksandr_klebanov / Telegram)

Умер обвиняемый в коррупции бывший глава министерства транспорта Башкирии Александр Клебанов, сообщил РБК его адвокат Геворг Кандилян.

По словам защитника, экс-министр скончался в ночь на 4 марта. Клебанову было 48 лет.

В разговоре с «РИА Новости» юрист отметил, что Клебанов умер в больнице в Москве. Дело подсудимого рассматривает столичный суд, его могут прекратить в связи со смертью экс-министра, отметил Кандилян.

Клебанов находился под домашним арестом.

«Ъ» узнал детали гибели полковника в здании антикоррупционного управления
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Клебанова задержали 7 мая, позднее его уволили с должности главы Минтранса региона. По данным следствия, бывший министр и член совета директоров АО «Башкиравтодор» в 2023 году потребовал у руководства фирмы «Киви» 5 млн руб. за покровительство и помощь в получении оплаты по контрактам на перевозку строительных материалов.

Суд отправил экс-министра под стражу. В июне меру пресечения изменили на домашний арест, осенью дело Клебанова передали на дальнейшее расследование в Москву. Он полностью признал вину в получении взятки, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о совершении преступления другим лицом.

В конце декабря Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста бывшему министру транспорта до 7 марта 2025 года.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Башкирия министр больницы Москва
Материалы по теме
«Ъ» узнал детали гибели полковника в здании антикоррупционного управления
Общество
Бывшего первого замгубернатора ХМАО задержали по делу о коррупции
Политика
Экс-главу отдела Росавиации осудили на 8 лет за взятки с пилотов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
В МИД Франции заявили о негативном влиянии конфискации активов РоссииПолитика, 11:54
Готовивший диверсию в Белгородской области получил 20 лет лишения свободыПолитика, 11:53
Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в февралеНедвижимость, 11:51
Под единым управлением: как устроена новая бизнес-модель «Суши Мастер»Франшизы, 11:46
Маск предложил Зеленскому уехать с Украины и получить амнистиюПолитика, 11:41
Глава МИД Японии назвал неприемлемым запрет на въезд в РоссиюПолитика, 11:36
Суперкомпьютер повысил шансы «Спартака» на победу в РПЛ на 10%Спорт, 11:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2025 годуИнвестиции, 11:33
Группа компаний «DARS» опубликовала операционные итоги 2024 годаПресс-релиз, 11:32
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
Как индустрию страхования жизни сделать фабрикой долгосрочных сбереженийОтрасли, 11:29
Американский форвард клуба КХЛ получил российское гражданствоСпорт, 11:25
Высшая лига. Какие неписаные правила соблюдают успешные людиPro, 11:25
Курс биткоина упал за сутки на $10 тыс. Что случилось с криптовалютамиКрипто, 11:14