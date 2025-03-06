СК возбудил дело после обнаружения в больнице тела пропавшей пациентки

Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело после обнаружения в больнице подмосковного Орехово-Зуево тела пропавшей пациентки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 Уголовного кодекса — халатность, максимальное наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.



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