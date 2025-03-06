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Общество ,  
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СК возбудил дело после обнаружения в больнице тела пропавшей пациентки

Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело после обнаружения в больнице подмосковного Орехово-Зуево тела пропавшей пациентки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 Уголовного кодекса — халатность, максимальное наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

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По данным следствия, в январе 2025 года в одну из больниц Орехово-Зуево доставили местную жительницу с травмой головы, которой была проведена операция. Спустя несколько дней пациентка самостоятельно покинула медицинское учреждение и ушла в неизвестном направлении. В этот же день сотрудники больницы сообщили об исчезновении женщины правоохранительным органам.

19 февраля 2025 года на техническом этаже больницы было обнаружено тело пациентки без признаков насильственной смерти. «РИА Новости» сообщило, что в медучреждении проводят внутреннюю проверку.

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Теги
Московская область Орехово-Зуево смерть пропажа гибель пациента
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