 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Следствие попросило заключить под стражу жену экс-мэра Сочи

Следствие попросило заключить под стражу жену экс-мэра Сочи Копайгородского
Янина Копайгородская
Янина Копайгородская (Фото: Евгений Разумный / «Коммерсантъ»)

Следствие попросило Мещанский суд Москвы изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу для супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ее обвиняют в посредничестве при вымогательстве взятки и особо крупной растрате.

Причиной ужесточения меры пресечения стало предполагаемое давление на свидетеля. «Да, это так. С материалами еще не ознакомились. Суд сегодня», — сообщила РБК адвокат Елизавета Меткина.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского суда.

У семьи бывшего мэра Сочи Копайгородского арестовали бюст Николая II
Общество
Алексей Копайгородский

В феврале суд продлил Копайгородской срок домашнего ареста до 17 мая 2025 года.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019-го по май 2024 года. В сентябре его арестовали по делу о растрате, а в ноябре под домашний арест отправили его жену. В декабре 2024 года против бывшего мэра возбудили новое уголовное дело. Следствие считает, что в ноябре 2023 года он через супругу получил взятку в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб.

Имущество семьи Копайгородского, а также связанные с ним активы арестовали в октябре 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Алексей Копайгородский Сочи мера пресечения новости
Материалы по теме
Суд арестовал счета экс-мэра Сочи Копайгородского
Общество
Жену экс-мэра Сочи Копайгородского задержали по делу о растрате
Политика
Суд в Москве арестовал бывшего мэра Сочи Копайгородского
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
Кремль согласился с Рубио насчет «прокси-войны» России и США на УкраинеПолитика, 12:56
Вылетевший из Москвы в Ереван самолет срочно вернулся в аэропортОбщество, 12:56
ИК «Риком-Траст» получила доступ к операциям на рынке ИндииИнвестиции, 12:54
Чистая прибыль компании Pioneer достигла 5,2 млрд руб. в 2024 годуОтрасли, 12:54
Силы ПВО за 10 минут сбили два дрона ВСУ над Черным морем и КрымомПолитика, 12:54
Власти США допустили послабления в тарифной войне с Канадой и МексикойПолитика, 12:52
Подписочный сервис: как предвосхитить желание клиентовОтрасли, 12:48
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
На какие спектакли сходить весной: «Мещане», «Рыжий» и «Улитка на склоне»Life, 12:48
Медтех против рака: как инновации помогают в онкодиагностикеТренды, 12:45
Пришлось выплатить продажникам по миллиону: как не разориться на бонусахPro, 12:44
Как индийский ИИ помогает изучать джайнизмОтрасли, 12:44
Инспектору МЧС дали 4 года по делу о гибели 23 людей при пожаре в приютеОбщество, 12:39
Лыжница Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате РоссииСпорт, 12:37
Айти приготовиться: что дело Блиновской означает для предпринимателейPro, 12:35