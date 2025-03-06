Следствие попросило заключить под стражу жену экс-мэра Сочи

Янина Копайгородская (Фото: Евгений Разумный / «Коммерсантъ»)

Следствие попросило Мещанский суд Москвы изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу для супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ее обвиняют в посредничестве при вымогательстве взятки и особо крупной растрате.

Причиной ужесточения меры пресечения стало предполагаемое давление на свидетеля. «Да, это так. С материалами еще не ознакомились. Суд сегодня», — сообщила РБК адвокат Елизавета Меткина.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мещанского суда.

В феврале суд продлил Копайгородской срок домашнего ареста до 17 мая 2025 года.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019-го по май 2024 года. В сентябре его арестовали по делу о растрате, а в ноябре под домашний арест отправили его жену. В декабре 2024 года против бывшего мэра возбудили новое уголовное дело. Следствие считает, что в ноябре 2023 года он через супругу получил взятку в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб.

Имущество семьи Копайгородского, а также связанные с ним активы арестовали в октябре 2024 года.