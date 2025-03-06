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Общество ,  
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У самогонщиков в Башкирии из-за нарушения процесса взорвалась квартира

Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан
Фото: МЧС Башкортостан

Мужчина 48 лет и 52-летняя женщина экстренно госпитализированы с различными ожогами первой, второй и третьей степени из-за «вспышки горючих паров» в квартире поселка Михайловка в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС региона в своем телеграм-канале.

В министерстве рассказали, что в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома произошли сначала резкая вспышка горючих паров, а затем взрыв. В результате хлопка в двухкомнатной квартире выбиты окна и двери, оплавился натяжной потолок. Трое жильцов дома самостоятельно эвакуировались.

В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, «произошло резкое воспламенение паров при изготовлении спиртных напитков в результате нарушения технологического процесса».

Позже пожарные потушили огонь на площади 4 кв. м. Для оценки обстановки и принятия необходимых мер на место выехал врио начальника ГУ МЧС по региону Эдуард Идрисов.

В пятиэтажке в Краснодарском крае произошел взрыв газа
Общество
Фото:mchs_official / Telegram

Накануне в жилой пятиэтажке в Белореченске в Краснодарском крае случился взрыв, в результате которого пострадали пять человек. В МЧС заявили, что «произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов».

В ведомстве добавили, что сейчас эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей. Организован пункт временного размещения.

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Теги
Башкирия алкоголь взрыв
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