В Южной Корее увеличилось число раненых из-за ошибочно сброшенных бомб

В Южной Корее 15 человек пострадали из-за сброшенных по ошибке бомб

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Южной Корее до 15 человек увеличилось количество пострадавших, после того как истребитель KF-16 по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхоне во время военных учений, передает Yonhap.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Пхочхон расположен в 25 км к югу от границы с Северной Кореей, в 42 км к северо-востоку от Сеула.

Снаряд повредил два дома и церковь. The Independent со ссылкой на власти уточнила, что среди раненых оказались два иностранных гражданина. По словам спасателей, два человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу, у остальных легкие травмы.

В учениях на полигоне Пхочхона участвовали армии Южной Кореи и США. Солдаты использовали более 160 единиц военной техники, в том числе танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A.

Mk-82 весит 227 кг, в них 87–89 кг взрывчатого вещества в кованом стальном корпусе.