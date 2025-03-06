 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Южной Корее увеличилось число раненых из-за ошибочно сброшенных бомб

В Южной Корее 15 человек пострадали из-за сброшенных по ошибке бомб
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Южной Корее до 15 человек увеличилось количество пострадавших, после того как истребитель KF-16 по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 на жилой район в городе Пхочхоне во время военных учений, передает Yonhap.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Пхочхон расположен в 25 км к югу от границы с Северной Кореей, в 42 км к северо-востоку от Сеула.

Снаряд повредил два дома и церковь. The Independent со ссылкой на власти уточнила, что среди раненых оказались два иностранных гражданина. По словам спасателей, два человека с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу, у остальных легкие травмы.

В Южной Корее истребитель сбросил восемь бомб на жилой район

В учениях на полигоне Пхочхона участвовали армии Южной Кореи и США. Солдаты использовали более 160 единиц военной техники, в том числе танки К2, самоходные гаубицы К55А1, ударные вертолеты Apache и малозаметные самолеты F-35A.

Mk-82 весит 227 кг, в них 87–89 кг взрывчатого вещества в кованом стальном корпусе.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Южная Корея ошибка бомбы
Материалы по теме
В Южной Корее истребитель сбросил бомбу в жилой зоне. Видео
Общество
В южнокорейском городе у границы с КНДР снаряд попал в жилой дом
Политика
Южная Корея отменит часть санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
Курс биткоина восстановился выше $90 тыс. Что произошло на крипторынкеКрипто, 11:13
В Южной Корее увеличилось число раненых из-за ошибочно сброшенных бомбОбщество, 11:07
Марина Хрипунова, «Домашний» — об экономике развлекательного телевиденияОтрасли, 10:53
Спрос на разработчиков в IT снизился. Что будет дальшеPro, 10:44
Производитель Jack Daniel's счел меры Канады по алкоголю «хуже пошлин»Вино, 10:43
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Обвиненный в читерстве шахматист предложил Непомнящему пари на $100 тыс.Спорт, 10:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как выглядит район Кореи, на который по ошибке сбросили бомбы. ФотографииОбщество, 10:26
Россиянину дали 15 лет колонии за сбор и передачу военных данных КиевуПолитика, 10:23
Какие квартиры на вторичном рынке сложно продать в 2025 годуНедвижимость, 10:20
Миронов опроверг сообщения о госпитализации из-за проблем с сердцемОбщество, 10:16
Корееведа Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организациейПолитика, 10:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:14
Дегтярев заявил, что не позволит клеймить российских атлетов иноагентамиСпорт, 10:13