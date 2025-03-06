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В Приморье задержали танкер за невыплату €154 тыс. морякам из России

В Приморье задержали танкер Палау за невыплату €154 тыс. морякам из России
Порт Находка
Порт Находка (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Иностранный танкер Sagar Violet под флагом Палау (страна в Океании) задержан в порту Находка в Приморье за долги по зарплате российским морякам и «проблемы с продовольствием». Об этом сообщил агентству «РИА Новости» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

«Проверка на судне подтвердила, что моряки уже три месяца не получали зарплату, также есть проблемы с продовольствием», — сказал Суханов.

Он уточнил, что судно задержали после рейда. Танкер принадлежит компании Lagosmarine Ltd.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры и к Николаю Суханову.

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Члены экипажа танкера Sagar Violet сообщили в феврале в Российский профсоюз моряков, что не получают зарплату с декабря 2024 года, а руководство задерживает списание моряков с судна, несмотря на истечение сроков их контрактов.

«Некоторые члены команды столкнулись с долгами по выплатам, которые достигают почти €155 тыс. При этом, несмотря на завершение контрактов, моряки продолжают оставаться на борту судна», — рассказал тогда Суханов. Точная сумма долга, по его словам, составляет €154 тыс.

В понедельник, 3 марта, пресс-служба профсоюза сообщила, что Находкинский транспортный прокурор рассмотрит все жалобы моряков этого танкера, судно зашло в порт Козьмино.

«Прямо на борту будут решены как вопросы репатриации, так и выплаты заработной платы. Судно не выпустят из порта без решения всех наболевших проблем моряков», — отметил тогда Суханов.

Пресс-служба профсоюза уточнила, что ранее российский экипаж танкера Caroline Bezengi, который принадлежит этой же компании, также оставался без зарплаты около двух с половиной месяцев. Моряки получили деньги только после вмешательства профсоюза и задержки судна в порту Владивостока.

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