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В Японии один человек погиб из-за взрыва на заводе подрядчика Toyota

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Фото: Takashi Aoyama / Getty Images
Фото: Takashi Aoyama / Getty Images

На заводе одного из подрядчиков Toyota Motor Corporation в японском городе Тоёта префектуры Айти произошел взрыв, погиб 40-летний мужчина, сообщает местное издание Chunichi Shimbun со ссылкой на муниципальную пожарную службу.

Взрыв произошел на заводе компании Chuo Hojo, которая производит пружины. По данным пожарной службы, взорвался промышленный пылесборник. Из-за произошедшего пострадали также еще двое сотрудников, у них незначительные травмы. Также была повреждена крыша здания, предположительно, там, где произошел взрыв.

В тушении пожара участвовали 19 единиц техники, возгорание ликвидировали примерно через три часа после его возникновения.

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Фото:пресс-служба Toyota

В конце декабря 2024 года произошел пожар на заводе китайских автомобилей Haval в Узловском районе Тульской области. Тогда в помещении одного из цехов загорелись картонные коробки.

Из здания эвакуировали 510 человек, никто не пострадал. Пожар оперативно потушили.

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