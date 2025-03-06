В Киевской области сработала ПВО

Над Киевской областью работают средства противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба областной военной администрации в телеграм-канале.

Кроме этого, по ее данным, над регионом звучит воздушная тревога. На время работы сигнала жителей попросили проследовать в укрытия.

«Суспiльне» и «Зеркало недели» сообщают о воздушной тревоге в столице Украины. Первый пишет также о взрыве в Харькове. Мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале сообщил об ударе в Салтовском районе.

До этого исполняющий обязанности главы Сум Артем Кобзарь заявил о пожаре в складском помещении на фоне объявленной в Сумской области воздушной тревоги. По его информации, один человек погиб.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее, 27 февраля, взрывы раздались в Киеве, написали тогда «Суспiльне» и «24 канал» около часа ночи по мск.