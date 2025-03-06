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Военная операция на Украине ,  
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В Киевской области сработала ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Киевской областью работают средства противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба областной военной администрации в телеграм-канале.

Кроме этого, по ее данным, над регионом звучит воздушная тревога. На время работы сигнала жителей попросили проследовать в укрытия. 

«Суспiльне» и «Зеркало недели» сообщают о воздушной тревоге в столице Украины. Первый пишет также о взрыве в Харькове. Мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале сообщил об ударе в Салтовском районе.

До этого исполняющий обязанности главы Сум Артем Кобзарь заявил о пожаре в складском помещении на фоне объявленной в Сумской области воздушной тревоги. По его информации, один человек погиб.

Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
Политика
Фото:Роман Пилипей / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее, 27 февраля, взрывы раздались в Киеве, написали тогда «Суспiльне» и «24 канал» около часа ночи по мск.

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Киев Украина ПВО Воздушная тревога
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