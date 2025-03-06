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Политика ,  
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Азербайджан решил закрыть представительство Красного Креста в стране

Власти Азербайджана решили закрыть представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в стране, обосновав это «отсутствием необходимости», сообщает «Азери-Пресс» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МККК Орели Лашан.

«Мы были поставлены в известность о намерениях правительства Азербайджана закрыть делегацию Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане», — сказал собеседник.

По его данным, в настоящее время представители МККК и власти страны тесно взаимодействуют, в том числе, относительно закрытия делегации. Как отмечает правительство, решение о закрытие представительства организации было принято в связи с отсутствием необходимости в нем. Власти считают, что причины, из-за которых возникла необходимость в деятельности МККК, уже исчезли.

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Фото:Мурад Оруджев / РИА Новости

Как пишет агентство, официально власти страны решили также закрыть четыре представительства ООН. Однако правительство заверяет, что это не означает прекращения сотрудничества с международными организациями.

В начале февраля власти Азербайджана закрыл представительство Россотрудничества в стране, писало издание Report. Чуть ранее власти объяснили требование закрыть представительство из-за отсутствия юридической регистрации. По словам главы ведомства Евгения Примакова, Россия неоднократно обращались к властям страны с просьбой помочь в регистрации, однако «призывы все оставались без ответа».

Тогда же Азербайджан направил США уведомление о приостановлении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране, поскольку у «USAID нет никаких правовых оснований для работы в стране, и что оно должно прекратить свою деятельность».

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Теги
Азербайджан Красный Крест представительство закрытие
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