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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве опровергли планы постановки на воинский учет детей с 14 лет

В СНБО Украины опровергли планы постановки на воинский учет детей с 14 лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Информация о том, что на Украине планируют ставить на воинский учет детей с 14 лет, не соответствует действительности, заявили в Центре противодействия дезинформации при украинском Совете национальной безопасности и обороны (ЦПД СНБО).

В центре назвали данные о планах Верховной рады внести подобные изменения в законодательство «домыслами» и заявили, что в парламенте «отсутствует даже проект с подобными инициативами».

Как заметили в ЦПД, отдельные народные депутаты имеют право предлагать к рассмотрению и обсуждению в Раде любые проекты законов, однако это не означает, что такие инициативы будут в итоге приняты.

«Решение о постановке на воинский учет детей 14 лет пока не предусматривается и не планируется», — подчеркнули в центре.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

3 марта, как писал «РБК Украина», украинское издание 44.ua опубликовало интервью с народным депутатом Верховной рады Максимом Саврасовым (партия «Европейская солидарность»), в котором тот рассказал о новом законопроекте. 44.ua привело слова депутата о том, что эта инициатива предусматривает изменения в процессе сбора данных о «молодых украинских ребятах, чтобы на военный учет они могли встать уже с 14 лет».

44.ua со ссылкой на Саврасова также написало, что законопроект готов уже на 70%. Сам Саврасов позднее назвал интервью фейковым и заявил, что «такого разговора не было».

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