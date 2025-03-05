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Военная операция на Украине ,  
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Власти Белгородской области рекомендовали вузам перейти на очную форму

Власти Белгородской области решили рекомендовать вузам вернуться к очной форме
Сюжет
Военная операция на Украине
Вид на здание БелГУ
Вид на здание БелГУ (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Власти Белгородской области рекомендовали вузам вернуться к очной форме обучения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении об итогах заседания оперативного штаба.

«Приняли решение рекомендовать вузам перейти на очное образование с соблюдением всех мер необходимых предосторожности», — сказал губернатор в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Образовательные учреждения в некоторых районах Белгородской области начали переводить на дистанционный формат осенью 2022 года. Сначала на удаленный режим перешли школы, затем — колледжи и вузы. В начале 2024 года региональное министерство образования сообщило о переводе на удаленку 232 школ, 15 колледжей, шести вузов и филиалов.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов со стороны Украины. Гладков неоднократно сообщал о погибших и пострадавших в результате таких ударов.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дистанционное образование вузы студенты
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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