Власти Белгородской области рекомендовали вузам перейти на очную форму

Вид на здание БелГУ (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Власти Белгородской области рекомендовали вузам вернуться к очной форме обучения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в видеообращении об итогах заседания оперативного штаба.

«Приняли решение рекомендовать вузам перейти на очное образование с соблюдением всех мер необходимых предосторожности», — сказал губернатор в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Образовательные учреждения в некоторых районах Белгородской области начали переводить на дистанционный формат осенью 2022 года. Сначала на удаленный режим перешли школы, затем — колледжи и вузы. В начале 2024 года региональное министерство образования сообщило о переводе на удаленку 232 школ, 15 колледжей, шести вузов и филиалов.

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов со стороны Украины. Гладков неоднократно сообщал о погибших и пострадавших в результате таких ударов.