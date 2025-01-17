Брюс Уиллис впервые появился на публике после диагностирования деменции
Американский актер Брюс Уиллис встретился с офицерами полиции Лос-Анджелеса и поблагодарил их за борьбу с пожарами, сообщает ABC News.
«Брюс Уиллис впервые появился на публике с момента постановки диагноза «деменция». Актер вышел, чтобы выразить свою благодарность службам экстренного реагирования на фоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе», — говорится в материале.
Пожары начались 7 января и затронули районы Лос-Анджелеса, включая Пасифик-Палисейдс, Альтадину и Малибу. Позже огонь распространился на Итон, Херст и другие области. Эти пожары могут стать крупнейшей катастрофой по масштабам и экономическим потерям в Калифорнии, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. На 17 января известно о 27 погибших.
В 2022 году у Уиллиса диагностировали афазию — заболевание, связанное с расстройством речи, оно поражает все языковые способности: говорение, понимание речи, чтение и письмо. В связи с этим диагнозом он решил завершить свою актерскую карьеру.
В 2023 году семья Уиллиса сообщила его новый диагноз — лобно-височная деменция, тогда стало известно, что афазия была лишь одним из симптомов этой болезни. Семья Уиллиса отметила, что сейчас способов лечения этой болезни не существует, но выразила надежду на изменение ситуации в ближайшие годы.
Уиллис снялся почти в 150 фильмах и сериалах. В числе самых известных его работ — роли в серии фильмов «Крепкий орешек», картинах «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Шестое чувство» и «Королевство полной луны». Последний фильм с его участием — «Детектив Найт. Независимость» — вышел в январе 2023 года.
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