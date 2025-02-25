Суд в Москве выписал Telegram и Pinterest штрафы по 3,5 млн руб.
Таганский суд Москвы оштрафовал компании Telegram Messenger Inc. и Pinterest Inc. на 3,5 млн руб. каждую за нарушение требований к владельцам интернет-платформ в России, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В частности, суд признал Telegram Messenger Inc. нарушителем по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством России об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Компанию Pinterest Inc. суд оштрафовал по ч. 2 ст. 13.50 КоАП — неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.
Максимальный штраф по обеим частям — до 4 млн руб.
В ноябре 2024 года тот же суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн руб. за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию, это был третий подобный штраф за 2024 год. Речь шла о ч. 4 ст.13.41 КоАП.
В августе суд также оштрафовал сервис Pinterest за повторный отказ ограничить доступ к запрещенной информации. «Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн руб.», — говорилось в публикации.
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