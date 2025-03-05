Новую систему оплаты труда учителей в России введут в 2027 году

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Во всех образовательных организациях России в 2027 году введут новую систему оплаты труда, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме на тему кадрового обеспечения медицинских и образовательных учреждений. Его слова передает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что с учетом результатов пилотных проектов система будет утверждена в следующем году. Спустя еще год ее внедрят во всех образовательных учреждениях.

Чернышенко пояснил, что изменения в подходе к оплате труда педагогов необходимы, чтобы «устранить диспропорции».

В октябре президент Владимир Путин заявил, что в 2025 году в нескольких регионах России начнется отработка «новой, более справедливой модели» оплаты труда бюджетников. В правительстве отметили, что система выплат должна стать более честной, поскольку сейчас оклады бюджетников в разных регионах и учреждениях страны различаются в три—пять раз.

Позднее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что пилотный проект по справедливой системе оплаты труда охватит такие сферы, как здравоохранение, культура, соцобслуживание и высшее образование. Также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений, школ, техникумов и колледжей.