 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Новую систему оплаты труда учителей в России введут в 2027 году

Вице-премьер Чернышенко: новую систему оплаты труда учителей введут в 2027 году
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Во всех образовательных организациях России в 2027 году введут новую систему оплаты труда, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время правительственного часа в Госдуме на тему кадрового обеспечения медицинских и образовательных учреждений. Его слова передает ТАСС.

Вице-премьер отметил, что с учетом результатов пилотных проектов система будет утверждена в следующем году. Спустя еще год ее внедрят во всех образовательных учреждениях.

Чернышенко пояснил, что изменения в подходе к оплате труда педагогов необходимы, чтобы «устранить диспропорции».

В России изменились правила оплаты отгулов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В октябре президент Владимир Путин заявил, что в 2025 году в нескольких регионах России начнется отработка «новой, более справедливой модели» оплаты труда бюджетников. В правительстве отметили, что система выплат должна стать более честной, поскольку сейчас оклады бюджетников в разных регионах и учреждениях страны различаются в три—пять раз.

Позднее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что пилотный проект по справедливой системе оплаты труда охватит такие сферы, как здравоохранение, культура, соцобслуживание и высшее образование. Также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений, школ, техникумов и колледжей.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дмитрий Чернышенко учителя школы Зарплаты Госдума
Дмитрий Чернышенко фото

Дмитрий Чернышенко

политик, вице-премьер России
20 сентября 1968 года
Материалы по теме
В правительстве задумались о выплатах учителям за успехи учеников
Общество
Кравцов сообщил о необходимости найти 96 тыс. педагогов до 2030 года
Общество
Володин анонсировал изменение правил переподготовки педагогов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 17:33
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Бастрыкин предложил считать использование ИИ отягчающим обстоятельствомОбщество, 18:24
Самозапретом на кредиты за четыре дня воспользовались 3 миллиона россиянФинансы, 18:21
«Страх» или точка входа. Как использовать просадку биткоинаКрипто, 18:16
В Москве задержали мужчину за призывы к свержению администрации ШадринскаОбщество, 18:15
Вильфанд назвал время окончания противоположного Эль-Ниньо явленияОбщество, 18:11
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 18:06
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В правительстве предложили ввести самозапрет на регистрацию сим-картПолитика, 18:04
Лыжник Клебо повторил рекорд Нортуга по победам на чемпионатах мираСпорт, 18:03
Берлин заявил, что достиг предела в поставках оружия УкраинеПолитика, 17:59
750 л.с. за $133 тыс. Cadillac показал новый внедорожник Escalade IQLАвто, 17:57
Акции всех майнинг-компаний упали в 2025-м. Главное из отчета JPMorganКрипто, 17:57
Goldman Sachs и JPMorgan стали предлагать активы с привязкой к рублюИнвестиции, 17:49
В Техасе предложили переименовать стейк «Нью-Йорк»Вино, 17:44