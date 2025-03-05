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Спецслужбы Киргизии задержали 30 членов террористической ячейки

Фото: gknb.official / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: gknb.official / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Киргизии задержали 30 сторонников подпольной террористической ячейки, сообщает телеграм-канал Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По данным ведомства, ячейка координировалась из-за рубежа и регулярно проводила сходки, на которых распространялась радикальная идеология. Члены группы также собирали деньги для финансирования терроризма.

Спецслужбы отмечают, что целями радикалов были «джихад против конституционного строя Киргизской Республики» и планирование терактов против чиновников и правоохранительных органов.

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Кайрат&nbsp;Примбердиев

В ноябре 2024 года в Киргизии задержали Руслана Дуйшеева, члена преступной группировки, подозреваемого в подготовке покушения на руководство ГКНБ.

По данным ведомства, Дуйшеев был близким соратником криминального авторитета Камчибека Асанбека (Кольбаева), убитого при задержании в 2023 году. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, включая преступления, связанные с разбоями и убийствами.

Находясь в розыске, Дуйшеев, по информации ГКНБ, планировал покушение на руководство спецслужбы. Его задержали в Токтогульском районе Джалал-Абадской области. Против него было возбуждено уголовное дело за отмывание доходов, полученных преступным путем. 

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Теги
Киргизия спецслужбы задержание терроризм
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