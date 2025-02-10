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Политика ,  
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В Казахстане задержали певца из Киргизии по делу о межнациональной розни

Кайрат&nbsp;Примбердиев
Кайрат Примбердиев (Фото: gknb.official / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Казахстана возбудили уголовное дело о разжигании межнациональной вражды в отношении киргизского певца Кайрата Примбердиева. Об этом сообщает издание «Вечерний Бишкек» со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили извинения певца перед казахстанским народом за события XIX века. В интервью казахстанскому YouTube-каналу «Айран» Примбердиев, комментируя произошедшие в этот период в стране события, обратился к казахстанскому народу с просьбой «отпустить обиду». «Наш Ормон-хан был вынужден убить Кенесары-хана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа за то, что так произошло», — сказал он. Высказывания певца вызвали общественный резонанс.

В отношении Примбердиева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Наказание по данной статье предусматривает уголовную ответственность вплоть до десяти лет лишения свободы.

Казахстанский хан Кенесары Касымов был убит в 1847 году во время похода на территорию современной Киргизии. По одной из версий, хан был обезглавлен по приказу киргизского Ормон-хана, а его голову впоследствии отправили в Омск в качестве трофея. Останки Кенесары-хана так до сих пор и не найдены, поиски ведутся по сей день. Кенесары вошел в историю страны как последний хан. Он стоял у истоков борьбы за возрождение независимости Казахстана.

Кайрат Примбердиев — певец, заслуженный артист Киргизии. В 2016 году он вышел в финал российского проекта «Голос». Его наставником был Дима Билан.

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Теги
Киргизия Казахстан межнациональный конфликт певец
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