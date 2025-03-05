ВС России нанесли удары по штабу украинского формирования «Кракен»

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Российские войска нанесли удары по штабу украинского разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен» (сформировано ветеранами полка «Азов», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) и другим целям в 150 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также были поражены военные аэродромы, нефтебаза, обеспечивающая горючим подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пункты управления беспилотниками, а также место базирования катеров сил специальных операций ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре», — говорится в сообщении.

В ноябре 2024 года российские военные также наносили удар по «Кракену».

Удары были нанесены с использованием авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, в 149 районах были поражены места скопления солдат и техники ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.