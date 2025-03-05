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«МК» сообщил о смерти актера из «Адъютанта его превосходительства»

«МК»: актер Милокостый из «Адъютанта его превосходительства» умер в Москве

Тело актера Александра Милокостого, известного по фильмам «Всадник без головы» и «Адъютант его превосходительства», было обнаружено в его квартире, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на собственную информацию.

По информации газеты, заявление о пропаже актера поступило в полицию 4 марта, а его тело, по предварительным данным, пролежало в квартире на Севастопольском проспекте порядка 10 дней.

«МК» сообщил о смерти актера из «Адъютанта его превосходительства»
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Следов насилия на теле не было обнаружено, подчеркнуло издание.

Умер сценарист фильма «Адъютант его превосходительства»
Общество
Игорь Болгарин

Александр Милокостый родился 8 сентября 1956 года в Москве. В 11 лет его утвердили на эпизодическую роль в фильме «Чемпион улицы». Затем, уже в 13, лет он снялся в фильме «Трое», а в мини-сериале «Адъютант его превосходительства» сыграл Юру Львова.

Через четыре года вышел еще один известный фильм с его участием — «Всадник без головы».

В том же году после школы он поступил в Театральное училище им. М. Щукина. Милокостый продолжал съемки и во время учебы и даже армейскую службу проходил в Театре Советской Армии (1977–1979).

Следующие 10 лет он работал в труппе Московского областного театра драмы им. Н. Островского, где играл ведущие роли.

Однако затем оставил карьеру актера, занялся инвестиционной деятельностью, возглавлял фирму по ремонту и отделке квартир и офисов.

Милокостый одно время жил в Кракове, где работал заведующим хозяйством в Генеральном консульстве России, и позже был заместителем председателя комитета по связям со средствами массовой информации в Федерации комплексного единоборства России.

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