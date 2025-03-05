 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Депутат Мажилиса Казахстана рассказал о нападках из-за национальности

Казахстанский депутат объяснил нападки фразой «потому что я этнический русский»
Никита Шаталов
Никита Шаталов (Фото: Мажилис Парламента Республики Казахстан)

Депутат Мажилиса Казахстана от правящей партии «Аманат» Никита Шаталов рассказал, что подвергся нападкам в социальных сетях со стороны казахстанских пользователей, из-за того что он является этническим русским. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах палаты.

«К сожалению, я вынужден констатировать, что такие проявления (критика в соцсетях. — РБК) возникают только потому, что я этнический русский. Ровным счетом поэтому», — сказал Шаталов, отвечая на вопрос о том, что обвинения в его адрес поступили из-за якобы его пророссийской позиции (цитата по ТАСС).

Шаталов добавил, что всегда, когда ему приходится выступать публично, в том числе по вопросам внешней политики, он делает выбор в пользу национальных интересов Казахстана. Кроме того, Шаталов заявил, что люди «манипулируют информацией и распространяют цитаты», которые он не писал и не говорил.

Первые выборы в мажилис Казахстана при Токаеве. Что важно знать
Политика
Фото:Павел Михеев / Reuters

В середине февраля Шаталов в своем телеграм-канале раскритиковал власти Украины за атаку дронов по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Депутат говорил о необходимости привлечения украинской стороны за понесенные убытки и за агрессию в адрес интересов республики, указав, что 90% нефти, которая проходит по консорциуму, является казахстанской. Шаталов отмечал, что Казахстан в российско-украинском конфликте изначально занимал нейтральную позицию, не поддерживая ни одну из сторон.

Также Шаталов раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Депутат отметил, что Россия в вопросе по установлению мира на Украине «изначально демонстрирует гораздо большую сговорчивость».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Казахстан мажилис депутат национальность
Материалы по теме
Мажилис Казахстана одобрил запрет на въезд иностранцев-экстремистов
Политика
Мажилис Казахстана принял поправку о запрете вейпов
Общество
Мажилис Казахстана одобрил безвозмездную передачу военной техники Бишкеку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 93,9 (+1,05) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 89,24 (0) Инвестиции, 08:58
Как индийский ИИ помогает изучать джайнизмОтрасли, 13:47
«Яндекс» представил улучшенную версию определителя номера на iOSТехнологии и медиа, 13:47
Высшую награду в архитектуре получил Лю Цзякунь: чем он известенНедвижимость, 13:46
Один из ведущих производителей в США задумался о продаже винного бизнесаВино, 13:45
Жительница Белгородской области приняла губернатора за мошенникаПолитика, 13:40
Депутаты увеличили число регионов с облегченными требованиями к ОГЭОбщество, 13:37
Минфин допустил запуск торгов криптовалютой «суперквалами». Какие условияКрипто, 13:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На месте сгоревшего OBI в Химках построят акватермальный комплексБизнес, 13:26
Минфин сделает акцент на участии детей в инструменте семейных инвестицийИнвестиции, 13:22
Песков напомнил о нюансах в связи с письмом Зеленского Трампу о миреПолитика, 13:19
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 13:14
Боец Александр Емельяненко заявил, что у него отнялись ногиСпорт, 13:04
Депутат Мажилиса Казахстана рассказал о нападках из-за национальностиПолитика, 13:04
Кремль назвал «лучшее место» для переговоров России, США и УкраиныПолитика, 13:03