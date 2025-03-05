Депутат Мажилиса Казахстана рассказал о нападках из-за национальности

Никита Шаталов (Фото: Мажилис Парламента Республики Казахстан)

Депутат Мажилиса Казахстана от правящей партии «Аманат» Никита Шаталов рассказал, что подвергся нападкам в социальных сетях со стороны казахстанских пользователей, из-за того что он является этническим русским. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах палаты.

«К сожалению, я вынужден констатировать, что такие проявления (критика в соцсетях. — РБК) возникают только потому, что я этнический русский. Ровным счетом поэтому», — сказал Шаталов, отвечая на вопрос о том, что обвинения в его адрес поступили из-за якобы его пророссийской позиции (цитата по ТАСС).

Шаталов добавил, что всегда, когда ему приходится выступать публично, в том числе по вопросам внешней политики, он делает выбор в пользу национальных интересов Казахстана. Кроме того, Шаталов заявил, что люди «манипулируют информацией и распространяют цитаты», которые он не писал и не говорил.

В середине февраля Шаталов в своем телеграм-канале раскритиковал власти Украины за атаку дронов по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Депутат говорил о необходимости привлечения украинской стороны за понесенные убытки и за агрессию в адрес интересов республики, указав, что 90% нефти, которая проходит по консорциуму, является казахстанской. Шаталов отмечал, что Казахстан в российско-украинском конфликте изначально занимал нейтральную позицию, не поддерживая ни одну из сторон.

Также Шаталов раскритиковал действия президента Украины Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Депутат отметил, что Россия в вопросе по установлению мира на Украине «изначально демонстрирует гораздо большую сговорчивость».