В Кремле раскрыли планы насчет списков недружественных стран

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские власти не намерены пока что убирать какие-либо страны из списка недружественных, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас нет таких планов», — сказал он.

В агентстве уточнили, что речь идет обо всех перечнях стран, недружественных России.

Первый список недружественных стран появился в мае 2021 года, в него входят государства, враждебно ведущие себя в отношении российских дипломатических и консульских работников. Внесение государства в этот список означает ответные ограничения в дипломатической сфере. В списке указывается лимит на количество людей, находящихся на территории России, которых представительства стран могут брать на работу. Туда сейчас входят:

США (установленный лимит — ноль человек);

Чехия (19);

Греция (34);

Дания (20);

Словакия (16);

Словения (0);

Хорватия (0);

Норвегия (27).

Второй список недружественных стран и территорий появился в марте 2022 года в ответ на санкции и предполагает возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. В этот список внесли почти 50 государств, включая все страны из первого перечня, а также Украину, Канаду, Японию, Микронезию и Великобританию вместе со всеми заморскими территориями.

В сентябре 2024 года правительство РФ утвердило еще один подобный список. В него вошли 47 стран и территорий, которые «реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». В том числе в перечень включены США, Великобритания, Германия, Франция, Япония и другие государства. Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, кроме того, из стран НАТО нет Турции.