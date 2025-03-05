 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Кремле раскрыли планы насчет списков недружественных стран

Песков: Москва не планирует пока сокращать список недружественных стран
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские власти не намерены пока что убирать какие-либо страны из списка недружественных, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас нет таких планов», — сказал он.

В агентстве уточнили, что речь идет обо всех перечнях стран, недружественных России.

Песков назвал, кого Путин поздравит вместо глав недружественных стран
Политика
Владимир Путин

Первый список недружественных стран появился в мае 2021 года, в него входят государства, враждебно ведущие себя в отношении российских дипломатических и консульских работников. Внесение государства в этот список означает ответные ограничения в дипломатической сфере. В списке указывается лимит на количество людей, находящихся на территории России, которых представительства стран могут брать на работу. Туда сейчас входят:

  • США (установленный лимит — ноль человек);
  • Чехия (19);
  • Греция (34);
  • Дания (20);
  • Словакия (16);
  • Словения (0);
  • Хорватия (0);
  • Норвегия (27).

Второй список недружественных стран и территорий появился в марте 2022 года в ответ на санкции и предполагает возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. В этот список внесли почти 50 государств, включая все страны из первого перечня, а также Украину, Канаду, Японию, Микронезию и Великобританию вместе со всеми заморскими территориями.

В сентябре 2024 года правительство РФ утвердило еще один подобный список. В него вошли 47 стран и территорий, которые «реализуют политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». В том числе в перечень включены США, Великобритания, Германия, Франция, Япония и другие государства. Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, кроме того, из стран НАТО нет Турции.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Дмитрий Песков список недружественных стран
Материалы по теме
Песков заявил о ярко выраженной недружественной позиции Японии к России
Политика
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Политика
В Кремле рассказали об отношении к СМИ недружественных стран в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 93,9 (+1,05) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 89,24 (0) Инвестиции, 08:58
The Telegraph узнала о сомнениях в успехе примирения Зеленского с ТрампомПолитика, 09:20
В Махачкале сняли режим КТО, введенный для предотвращения терактаОбщество, 09:19
Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской областиПолитика, 09:18
Почему инвесторы торопятся принять участие в техноралли в КНРPro, 09:09
Хинштейн сообщил об ударе дронов ВСУ по двум домам в Курской областиПолитика, 09:06
В Белореченске Краснодарского края объявлен режим ЧС после взрыва газаОбщество, 08:59
Главное из первого обращения Трампа к конгрессу СШАПолитика, 08:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Правила игры: что нужно знать о рекламном рынке КитаяPro, 08:44
В Кремле раскрыли планы насчет списков недружественных странПолитика, 08:35
«Суперпузырь» на рынке ИИ: что будет с бигтехами и акциями СШАPro, 08:28
Три человека пострадали при взрыве газа в БелореченскеОбщество, 08:23
Ранее неизвестную картину Васнецова продадут на аукционеТехнологии и медиа, 08:00
Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе и за его пределамиПолитика, 07:59
Крупный бизнес предупредил о рисках реформирования процедуры банкротстваЭкономика, 07:30