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Политика ,  
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Песков назвал, кого Путин поздравит вместо глав недружественных стран

Песков: Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он (Путин. — РБК) не будет поздравлять недружественные страны (лидеров этих стран. — РБК), но у некоторых недружественных стран он поздравит людей, народы», — сказал пресс-секретарь.

Традиция поздравлять руководителей зарубежных стран с Новым годом в остальном будет соблюдена, уточнил Песков. На вопрос о поздравлении народов Грузии и Украины пресс-секретарь вновь подчеркнул, что «все будет традиционно».

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В 2023 году президент также не поздравлял руководителей недружественных стран.

Власти России составили два перечня недружественных государств. Они предполагают разные меры, но включают общих участников. Первый появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов западными странами. В начале марта 2022 года правительство составило еще один перечень государств, совершающих недружественные действия по отношению к России, российским юридическим и физическим лицам. Это стало ответом на санкции.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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