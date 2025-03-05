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Политика ,  
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Daily Mail узнала, что Трамп планирует отказаться от лидерства в НАТО

DM: Трамп планирует отказаться от лидерства в НАТО в пользу Парижа и Лондона
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность «отказа от лидерства в НАТО» и настаивает на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность Европы, пишет Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.

США удерживают лидирующие позиции в альянсе с момента его основания, а должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО всегда занимает американский генерал либо адмирал, отмечает Daily Mail.

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Дональд Трамп (в центре), Джей Ди&nbsp;Вэнс (слева), Майк Джонсон (справа)

Однако, пишет Associated Press, назначение Мэттью Уитэкера на пост посла США в НАТО «заверило сенаторов, <...> что приверженность администрации Трампа военному альянсу «непоколебима». До этого, отмечает агентство, приверженность Соединенных Штатов была поставлена под сомнение из-за критики Трампа в адрес европейских союзников и его стремления наладить связи с президентом России Владимиром Путиным.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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