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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Выступление Трампа перед конгрессом прервал демократ, его вывели из зала

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Выступление американского президента Дональда Трампа перед конгрессом прервал демократ Эл Грин — член Палаты представителей США от 9-го избирательного округа Техаса. Трансляцию ведет Белый дом.

Грин во время речи Трампа поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, но Грин не садился. В итоге он был удален из зала.

Демократы мешают республиканцу выступать, выкрикивая лозунги и размахивая табличками «спасите Medicaid» — это американская программа финансирования медицинских расходов для малоимущих — и «Маск ворует». Также они поднимали таблички с надписью «FALSE» на некоторые утверждения Трампа.

Президент после того, как его выступление прервали, заявил, что не может сделать демократов счастливыми.

«Это мое пятое выступление в Конгрессе, и я снова смотрю на демократов и понимаю, что я абсолютно ничего не могу сказать, чтобы сделать их счастливыми или заставить их встать, улыбнуться или зааплодировать», — отметил президент США.

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Политика

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал реформировать бюрократический аппарат США. В частности, он анонсировал сокращение штата госслужащих, в том числе сотрудников Министерства здравоохранения и социальных служб, в частности, Medicaid.

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления (DOGE), заявлял о желании сократить федеральные расходы на $2 трлн. В частности, пересмотреть действующие контракты и начать массовые проверки для программ предоставления пособий, таких как Medicaid.

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Дональд Трамп демократы Конгресс США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, глава департамента эффективности государственного управления США
28 июня 1971 года
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