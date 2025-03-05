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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп начал выступление перед Конгрессом

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Американский президент Дональд Трамп начал свое обращение к совместной сессии Конгресса США. Трансляцию ведет Белый дом.

За день до этого Трамп анонсировал свою речь перед конгрессом как «грандиозный вечер», когда он расскажет «все как есть».

В ходе выступления президент намерен сообщить о своем плане по окончанию конфликта на Украине, изложить свои идеи «по восстановлению мира во всем мире». Отдельной важной темой станет обеспечение освобождения всех заложников из Газы. Также он затронет вопросы внутренней политики и экономики США.

Белый дом раскрыл темы выступления Трампа перед конгрессом
Политика
Дональд Трамп

Ранее 4 марта президент полностью приостановил военную поддержку Украины, сообщили Bloomberg и Fox News. Условием для возобновления станет демонстрация приверженности миру со стороны Киева. Трамп не раз говорил, что намерен добиться окончания конфликта на Украине.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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