Белый дом раскрыл темы выступления Трампа перед конгрессом

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп в выступлении перед конгрессом намерен, наряду с другими вопросами, рассказать о своем плане по окончанию конфликта на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

Кроме шагов по завершению конфликта на Украине, Трамп намерен изложить свои планы «по восстановлению мира во всем мире». Еще одной важной темой станет обеспечение освобождения всех заложников из Газы.

«Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой», — сказала представитель Белого дома.

Накануне Трамп анонсировал «грандиозный вечер» 4 марта, когда он расскажет «все как есть».

Ранее президент полностью приостановил военную поддержку Украины, пока ее руководство не продемонстрирует приверженность миру, сообщили тогда Bloomberg и Fox News. The Times позднее написала, что таким образом Трамп хочет заставить Киев подписать соглашение о полезных ископаемых без предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона при мирном урегулировании конфликта.