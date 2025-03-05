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Роспотребнадзор одобрил увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах

«РИА Новости»: Роспотребнадзор одобрил увеличение штрафов за антисанитарию

Роспотребнадзор поддержал увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах, сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого оказался соответствующий документ ведомства.

Ранее о разработке закона сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Согласно проекту, штрафы для физических лиц хотят поднять с 500-1500 руб. до 25 тыс. руб., для юрлиц — с 10-20 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова одобрила инициативу и отметила, что размер штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений не менялся с 2008 года.

Колунов добавил, что продолжит добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в тех случаях, когда штрафы не оказывают должного воздействия.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Юристы в разговоре с РБК Life отнесли антисанитарию(неприятный запах, насекомых или большое количество домашних животных в квартир) к тройке самых распространенных причин для жалоб соседей и обращения в суд.

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Теги
Роспотребнадзор санитарные нормы штрафы ЖКХ
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