Генассамблея ООН одобрила резолюцию России к 80-летию Победы

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за принятие резолюции по российскому проекту «Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны».

Вместе с Россией резолюцию готовили Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие страны. В качестве соавторов перед голосованием присоединились, в частности, Мали, Мальдивы, Камерун, Ирак.

Резолюция предусматривает в том числе специальное торжественное заседание Генеральной Ассамблеи в память обо всех жертвах Второй мировой войны в течение второй недели мая в 2025 году, а также предлагает впоследствии проводить такие заседания каждые пять лет.

2025 год в России по указу президента Владимира Путина пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны.