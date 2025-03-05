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Политика ,  
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Генассамблея ООН одобрила резолюцию России к 80-летию Победы

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовала за принятие резолюции по российскому проекту «Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны».

Вместе с Россией резолюцию готовили Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие страны. В качестве соавторов перед голосованием присоединились, в частности, Мали, Мальдивы, Камерун, Ирак.

Резолюция предусматривает в том числе специальное торжественное заседание Генеральной Ассамблеи в память обо всех жертвах Второй мировой войны в течение второй недели мая в 2025 году, а также предлагает впоследствии проводить такие заседания каждые пять лет.

В России и Китае 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы
Политика
Фото:China Photos / Getty Images

2025 год в России по указу президента Владимира Путина пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

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Теги
Великая Отечественная война ООН
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