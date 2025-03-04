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Военная операция на Украине ,  
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На ярмарке во Львове запретили продажу русскоязычных книг

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Serhii Khomiak / Shutterstock
Фото: Serhii Khomiak / Shutterstock

Администрация Львова запретила продавать книги на русском языке и советские значки на городской книжной ярмарке, сообщила пресс-служба местного горсовета.

Ярмарка подержанных книг работает на площади Музейной возле памятника первому русскому книгопечатнику Ивану Федорову. Причинами запрета, в частности, горсовет называет «многократные обращения военных и ветеранов».

«Мы приняли решение о категорическом запрете продажи чего-либо на русском языке: продажи книг российских авторов, продажи книг на русском языке, кроме технических, переведенных на украинский язык, продажи любой советской символики: значков, эмблем, вымпелов», — сказала директор департамента экономического развития Львовского городского совета Инна Свистун.

В пресс-службе администрации города отметили, что на рынке для соблюдения контроля за запретом установят камеры видеонаблюдения, будут организованы обходы чиновников.

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