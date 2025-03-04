На ярмарке во Львове запретили продажу русскоязычных книг

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Администрация Львова запретила продавать книги на русском языке и советские значки на городской книжной ярмарке, сообщила пресс-служба местного горсовета.

Ярмарка подержанных книг работает на площади Музейной возле памятника первому русскому книгопечатнику Ивану Федорову. Причинами запрета, в частности, горсовет называет «многократные обращения военных и ветеранов».

«Мы приняли решение о категорическом запрете продажи чего-либо на русском языке: продажи книг российских авторов, продажи книг на русском языке, кроме технических, переведенных на украинский язык, продажи любой советской символики: значков, эмблем, вымпелов», — сказала директор департамента экономического развития Львовского городского совета Инна Свистун.

В пресс-службе администрации города отметили, что на рынке для соблюдения контроля за запретом установят камеры видеонаблюдения, будут организованы обходы чиновников.

Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» весной 2019 года.

Закон об исключительных правах украинского языка российский МИД называл «принудительной и фактически тотальной» украинизацией, а некоторые пункты — «прямым запретом» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни. По словам президента России Владимира Путина, русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с исторических территорий.