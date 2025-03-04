ФНС объяснила сложности в работе личного кабинета

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Сбои в работе личного кабинета налогоплательщика возможны из-за высокой активности пользователей. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«ФНС фиксирует высокую активность пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика — физического лица» в связи с проведением декларационной кампании», — пояснили в ведомстве.

Из-за этого вход в сервис может быть медленнее обычного, кроме того, часть пользователей и вовсе видит сообщение, что платформа временно недоступна.

По данным телеграм-канала Baza, россияне уже месяц жалуются на сбой в приложении ФНС: многие не могут отправить заявление на выплату налогового вычета. Те, кому это все-таки удалось, не видят его статус в личном кабинете.

Как отмечает ФНС, сейчас ежеминутно в личный кабинет в среднем заходят около 5,2 тыс. пользователей, что в три раза выше обычной активности в нем. В ведомстве напомнили, что подать декларацию для получения налогового вычета можно в течение года, а представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году, — до 30 апреля.

К концу 2025 года ФНС планирует внедрить бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это коснется как минимум основных видов декларируемых в настоящее время доходов.

Сейчас самостоятельная подача декларации 3-НДФЛ необходима в довольно широком ряде бытовых случаев, в том числе при получении дохода от сдачи недвижимости в аренду, от ее продажи, от подарков в виде недвижимости или автомобиля, от процентов по вкладам в иностранных банках и др.