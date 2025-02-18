ФНС подтвердила планы по отказу от большинства деклараций по НДФЛ

ФНС сохранила планы по отказу к концу 2025 года от деклараций по налогу на доходы физических лиц как минимум в части основных видов декларируемых сегодня доходов. Впервые такая задача появилась в предыдущем плане ведомства

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует к концу 2025 года внедрить бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) как минимум в части основных видов декларируемых в настоящее время доходов. Впервые такая мера появилась в плане деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов. Теперь же она перенесена в аналогичный план на 2025 год и плановый период 2026–2030 годов, который изучил РБК.

Эксперты напоминают, что сейчас самостоятельная подача декларации 3-НДФЛ необходима в довольно широком ряде бытовых случаев, в том числе при получении дохода от сдачи недвижимости в аренду, от ее продажи, от подарков в виде недвижимости или автомобиля, от процентов по вкладам в иностранных банках и др. Переход на бездекларационный режим уплаты НДФЛ будет удобен и налогоплательщикам-физлицам, и самим контролирующим органам, добавляют эксперты.

«Данное мероприятие в той же редакции, с неизменным сроком реализации — декабрь 2025 года — фактически перенесено в план деятельности ФНС России на 2025 год и плановый период 2026–2030 годов», — сообщили РБК в пресс-службе ФНС, добавив, что план был утвержден министром финансов Антоном Силуановым 22 января этого года.

На сегодняшний день уже разработана концепция по бездекларационному порядку исчисления и уплаты НДФЛ и ведется работа по согласованию с Минфином соответствующих изменений в налоговое законодательство, указали в пресс-службе.

Впервые о том, что налоговая служба собирается отказаться от деклараций по НДФЛ, заявлял глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК в 2021 году. По его словам, общая стратегия налоговой направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В ноябре 2023 года Егоров говорил, что «эта работа продолжается». В ФНС летом 2024 года сообщали, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка исчисления налога будет осуществляться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, полученным с 1 января 2025 года. По доходам 2022 года декларацию 3-НДФЛ подали более 9 млн человек, следует из статистики ФНС.

Ранее в пресс-службе налогового ведомства уточняли, что передача расчета НДФЛ налоговым органам предполагается по следующим видам доходов:

от продажи недвижимости;

от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (ДДУ);

от продажи транспортных средств;

в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (речь идет о так называемом паушальном фиксированном взносе с КИК, по которому все равно подается декларация 3-НДФЛ);

при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.

Сегодня подача декларации 3-НДФЛ необходима при получении физическим лицом дохода в случае отсутствия налогового агента, напоминает руководитель практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Максим Страж. Это довольно широкий список случаев, добавляет юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Филипп Черепанов.

В частности, декларация подается в следующих ситуациях:

подарок от физического лица (не близкого родственника) в виде имущества: недвижимости, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, цифровых прав и т.д.;

доходы из-за рубежа (проценты по вкладам в иностранных банках, дивиденды от иностранных организаций, доходы от продажи зарубежной недвижимости);

продажа имущества или имущественных прав (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги);

доход от аренды имущества;

вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера;

доход от предпринимательской деятельности ИП на ОСН.

Кому наиболее удобна уплата без декларации

Отказ от подачи деклараций при уплате НДФЛ удобен в равной степени и для налогоплательщиков, и для самих налоговых органов, рассуждает Черепанов. Так, например, налогоплательщики-физлица могут банально не задумываться о необходимости самостоятельной подготовки и подачи декларации по форме 3-НДФЛ, ожидая, что налоговый орган сам их оповестит о сумме подлежащего уплате налога, отмечает он. «Дополнительно бездекларационный характер позволит налогоплательщикам сэкономить на услугах по подготовке декларации по форме 3-НДФЛ», — говорит Черепанов.

Для налоговых органов переход на новый режим расчета и уплаты налога также несет немало плюсов. «Во-первых, налоговым органам проще самим рассчитать налог и направить уведомление, чем тратить ресурсы инспекций на помощь налогоплательщикам в заполнении деклараций по форме 3-НДФЛ и проведении камеральных проверок», — уверен Черепанов. К тому же, по его словам, у налоговых инспекторов будет больше времени на проверку более объемных налоговых деклараций. Во-вторых, можно ожидать уменьшения количества ошибок в расчете суммы налога, подлежащей уплате, предполагает эксперт. «Однако, принимая во внимание опыт автоматизации расчета имущественных налогов, мы не можем исключать, что в течение первых лет действия нового способа расчета налога налоговые органы могут некорректно отражать суммы доходов и расходов налогоплательщика в итоговом расчете», — допускает Черепанов.

Вероятность ошибок будет обратно пропорциональна актуальности информации в ведомствах и учреждениях, передающейся в адрес ФНС России, считает Страж. Причем неточности в такой информации и, как следствие, ошибки в исчислении налоговых обязательств граждан могут наступать как ввиду действий самих граждан (например, забыл перерегистрировать проданный автомобиль), так и ввиду ошибок самих органов, добавляет он.

Какие еще изменения ожидаются

В плане работы ФНС на 2025 год и плановый период до 2030 года содержится норма о внедрении упрощенного налогового вычета за пожертвования социально ориентированным некоммерческим, в том числе религиозным, организациям. Срок реализации внедрения упрощенного вычета намечен на конец текущего года, уточнили РБК в пресс-службе ФНС. По данным ведомства, в настоящее время Минфин совместно с Минэкономразвития занимаются разработкой этой концепции. Сейчас можно вернуть от 13 до 22% расходов на благотворительность, если у человека имеются доходы, облагаемые по соответствующим ставкам.

Кроме того, к концу 2025 года ФНС обещает провести расчеты по оценке влияния глобального минимального налога на российских участников международных групп компаний. Ранее Минфин сообщал, что по итогам 2024 года внимательно изучит налоговые декларации компаний, которые потенциально могут попасть под глобальный минимальный налог в связи с налоговой реформой Pillar 2, и «если увидит, что в 2024 году компания заплатила налог с российской налоговой базы не в России, то будет принимать контрмеры». Замминистра финансов Алексей Сазанов пояснял, что сейчас международный обмен финансовой информацией для России ограничен, но эти данные все равно достаточно публичные. Если какие-то изменения будут, то не ранее 2026 года, предупреждал Сазанов.

Также ФНС будет работать над усилением согласительных процедур, направленных на погашение накопленной налоговой задолженности бизнеса в рассрочку. Директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков ранее в феврале сообщал, что прорабатывается возможность поправок в Налоговый кодекс. В частности, анализируется возможность дать регионам полномочия предоставлять отсрочку по федеральным налогам в части сумм, которые поступают в региональный бюджет. «Если ФНС видит потребность в мерах поддержки в виде отсрочки/рассрочки, поскольку в будущем они позволят получить в бюджет все причитающиеся доходы и избежать банкротств бизнеса, конечно, мы готовы это рассматривать», — пояснил Волков.