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Военная операция на Украине ,  
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Скончался несший служение в штурмовом отряде иеромонах Оптиной пустыни

Сюжет
Военная операция на Украине
Иеромонах Константин (Никитенко)
Иеромонах Константин (Никитенко) (Фото: optinaru / VK)

Иеромонах Введенского монастыря Оптина пустынь Константин (Никитенко) скончался на 42-м году жизни, сообщили в самом монастыре.

Последние два с половиной года батюшка находился в командировке на военной операции на Украине. Он умер во время отпуска.

«Его внезапный уход случился вне территории военных действий <...> Господь дал отцу Константину мирную кончину», — говорится в публикации в группе во «ВКонтакте» монастыря.

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В миру Константин Никитенко получил медицинское образование и работал врачом-реаниматологом. В 2009 году он поступил в монастырь, в 2015 году был рукоположен в сан иеромонаха.

В 2022 году его пригласили в Добровольческий штурмовой отряд имени Александра Невского, наместник Оптиной пустыни епископ Иосиф тогда дал на его служение в отряде архиерейское благословение. Отец Константин получил позывной Тверь.

Как рассказали в монастыре, в зоне военной операции батюшка исповедовал и причащал военных и помогал раненым и больным в качестве врача.

На военной операции на Украине не хватает около 1,3 тыс. штатных священнослужителей для работы с военными, заявил митрополит Кирилл в апреле 2024 года. По его данным, всего в зоне конфликта на тот момент побывали около 1 тыс. священников — штатных и добровольцев.

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Теги
Военная операция на Украине РПЦ монах священник Оптина пустынь смерть
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