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Военная операция на Украине ,  
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В РПЦ оценили потребность в священниках в зоне военной операции

Митрополит Кирилл: в зоне военной операции не хватает около 1,3 тыс. священников
Сюжет
Военная операция на Украине

В зоне военной операции на Украине не хватает около 1,3 тыс. штатных священнослужителей для работы с военными. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Кирилл в эфире программы на телеканале «Россия-24».

«Необходима большая реформа. <...> Нужен совершенно новый правовой статус. Нужно этих священников подготовить — это тоже серьезный вопрос», — заявил митрополит.

По его словам, на данный момент в штате РПЦ в зоне военной операции работают 309 капелланов. Кроме того, обряды проводят священнослужители-добровольцы — они составляют 60-70% всех представителей РПЦ на территории боевых действий.

По данным митрополита, всего в зоне конфликта побывали около 1 тыс. священников — штатных и добровольцев. Шесть капелланов погибли, восемь получили ранения.

В РПЦ заявили о нехватке военных священников в зоне спецоперации
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В январе 2023 года в РПЦ также заявляли, что в зоне военной операции не хватает священников. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда тогда сообщил, что на территорию боевых действий отправляют десятки капелланов, но «этого недостаточно».

Легойда отметил, что церковь работает над увеличением числа военных священников, а также урегулированием их статуса и социальных гарантий.

В РПЦ оценили потребность в священниках в зоне военной операции
В РПЦ оценили потребность в священниках в зоне военной операции

Теги
Военная операция на Украине РПЦ священники
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