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Военная операция на Украине ,  
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Марин Ле Пен назвала жестоким решение США оставить Украину без помощи

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Бывший лидер правой партии Франции «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен назвала очень жестоким решение властей США приостановить военную поддержку Украины. Об этом она заявила в интервью Le Figaro.

«Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, которые занимаются патриотической защитой своей страны», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что если США больше не хотят помогать Украине, то никто не сможет их заставить передумать. Однако Ле Пен сочла сомнительным, что Вашингтон не предоставил Киеву «разумный срок для выхода из сложившейся ситуации».

Лидер RN также считает, что прекращение военной помощи «менее проблематично, поскольку его можно заменить», в отличие от «поддержки в области разведки, технологической и цифровой поддержки» со стороны США.

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Фото:Инна Вареница / Reuters

О приостановке всей военной помощи США Украине ранее сообщили Bloomberg и Fox News. Представитель администрации президента США в разговоре с телеканалом назвал это не окончательным прекращением, а паузой.

The Times отметила, что таким образом американский лидер Дональд Трамп хочет заставить Киев подписать соглашение о полезных ископаемых без предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

На Украине один высокопоставленный чиновник рассказал Politico, что пауза в американской военной поддержке Украины обернется для нее потерей территорий, но не приведет к поражению в боевых действиях.

Говоря о последствиях решения о приостановке помощи, бывший руководитель аппарата министра обороны США Келли Магсамен выразила мнение, что Украина не продержится дольше нескольких недель. По мнению другого чиновника из администрации Джо Байдена, Украина сможет выдержать без поддержки несколько месяцев.

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Теги
Марин Ле Пен США Украина военная поддержка Франция
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