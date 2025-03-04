Путин поблагодарил премьера Мьянмы за шестерых подаренных слонят

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну за подаренных в 2024 году России шестерых слонят. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

«И конечно, не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый: Вы привезли в прошлом году, прислали нам шесть слонят <...> спасибо большое», — сказал президент.

Он также уточнил, что слонят уже передали в Московский зоопарк.

О предстоящих переговорах стало известно 28 февраля.

Как тогда уточнила пресс-служба Кремля, в план обсуждения политиков входят вопросы перспектив развития российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров они планируют принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов.

В январе шестерых слонят официально представил Большой Московский цирк. Одну из слоних уже назвали Тиной — в честь знаменитой певицы Тины Тёрнер.

По словам официального представителя МИДа России Марии Захаровой, процесс передачи длился почти два года из-за необходимости соблюдения сложных международных логистических и сертификационных требований.