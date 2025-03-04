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Военная операция на Украине ,  
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В Удмуртии суд заключил под стражу трех подростков по делу о диверсии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Индустриальный районный суд Ижевска на два месяца арестовал двух 17-летних и одного 18-летнего жителя Удмуртии по делу о диверсии, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, 15 февраля трое подростков и иные неустановленные лица подожгли вышку сотовой связи в городе Воткинске с целью ее разрушить.

В пресс-службе отметили, что подростков обвиняют в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса — диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Максимальное наказание по этой части статьи — 20 лет лишения свободы.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Ранее Белгородский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы мужчину, планировавшего по заданию украинских спецслужб подорвать российскую технику и военных на территории региона.

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Теги
Удмуртия Ижевск суд диверсия
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