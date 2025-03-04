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Новые законы в России ,  
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ГД в первом чтении одобрила закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект об административной ответственности за продажу детям энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Новый закон вводит штрафы за розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических):

  • от 30 до 50 тыс. руб. для физических лиц;
  • от 100 до 200 тыс. руб. для должностных лиц;
  • от 300 до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

В пояснительной записке к поправкам в Кодекс об административных правонарушениях сказано, что «молодежь без каких-либо ограничений приобретает указанные выше напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе».

По всей России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним
Общество
Фото:Александр Лёгкий / Global Look Press

Ранее в силу вступил запрет на продажу энергетиков детям по всей России. С 1 марта продавцы при продаже энергетиков вправе потребовать предъявить документы, как при продаже алкоголя, а реализация безалкогольных тонизирующих напитков объемом более 500 мл, согласно тексту закона, запрещена.

Кроме того, торговать энергетиками запретили в зданиях, где ведется образовательная, медицинская деятельность, деятельность в области культуры и спорта. Допускается введение ограничений по времени и местам продажи таких напитков, в том числе на массовых мероприятиях.

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Теги
Госдума энергетики штраф
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