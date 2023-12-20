Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе, у него трещина в ребре

Иван Охлобыстин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел во время поездки на Донбасс с гуманитарной помощью, сообщила его дочь в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гумпомощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в «броник», — написала она.

Музыкант и военкор Аким Апачев также сообщил в телеграм-канале, что Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе. По его словам, актер получил небольшую трещину в ребре.

Охлобыстин выступал в поддержку вступления Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, позднее он назвал новые регионы «сердцем России». С начала конфликта актер оказывает активную поддержку ДНР, в том числе доставляет в регион гумпомощь.

Охлобыстину 57 лет. Среди его работ — роли в фильмах «Холоп», «Соловей-разбойник», «Generation П». Наибольшую известность он получил благодаря роли заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в сериале «Интерны» на ТНТ.