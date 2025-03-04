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В ФМБА сообщили о запуске вакцины против колоректального рака с 2025 года

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вакцину против колоректального рака начнут применять с 2025 года. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, сообщила пресс-службы агентства.

По ее словам, в 2024 году успешно завершился трехлетний цикл доклинических исследований в этой области, которые показали безопасность и хорошую переносимость вакцины экспериментальными животными, а также подтвердили, что при лечении аденокарциномы кишечника эффективен персонифицированный подход.

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Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

По данным ВОЗ, колоректальный рак — третье по распространенности онкологическое заболевание в мире, на его долю приходится порядка 10% всех случаев рака. Также это вторая по значимости причина смертности от онкологии во всем мире.

Единственный верный метод профилактики на данный момент — регулярный скрининг, который позволяет обнаружить предраковые изменения и удалить их еще до того, как они «перерастут» в опухоль.

«Многие избегают колоноскопию, считая процедуру максимально неприятной и болезненной. Тем временем своевременная эндоскопическая диагностика максимально безопасна и одновременно информативна», — рассказала РБК Татьяна Константиновна Хайдурова, к.м.н., врач-эндоскопист.

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Теги
онкологическое заболевание рак вакцинация Вероника Скворцова ФМБА
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