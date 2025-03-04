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Политика ,  
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Три депутата пострадали при запуске дымовых шашек в парламенте Сербии

Три женщины — депутата парламента Сербии получили травмы из-за зажженных оппозицией на заседании дымовых гранат. Левый депутат подошел к трибуне вне очереди, его пытались остановить, началась драка, а оппозиционеры запалили шашки

Три депутата пострадали при запуске дымовых шашек в парламенте Сербии
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Представители оппозиционных партий применили дымовые шашки во время заседания парламента Сербии, сообщает агентство Tanjug.

Депутат от партии «Лево-зеленый фронт» Радомир Лазович подошел к трибуне вне своей очереди. Служба безопасности попыталась остановить его, перед президиумом началась драка.

В этот момент представители оппозиционных сил зажгли цветные дымовые шашки. Кроме того, депутаты развернули плакат с призывом к свержению президента Сербии Александра Вучича.

В результате потасовки депутата Ясмину Обрадович доставили в больницу, ей диагностировали инсульт. Депутат Ясмина Каранак получила травму головы. Кроме того, травму в результате взрыва светошумовой гранаты получила депутат Соня Илич, находящаяся на восьмом месяце беременности.

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Фото:Marko Djurica / Reuters

4 марта депутаты должны были рассмотреть поправки к закону об образовании, заседание проходит на фоне массовых протестов, которые продолжаются с ноября, после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде.

Обрушение произошло через четыре месяца после завершения реконструкции здания вокзала, на что было потрачено €16 млн. Многие протестующие считают, что навес рухнул из-за небрежной работы по реконструкции, которая стала результатом коррупции.

Balkan Insight отмечает, что протесты, начавшиеся с требований справедливого расследования трагедии, стали самым серьезным вызовом, с которым столкнулись власти страны за последние годы. Некоторые демонстрации собирали десятки тысяч участников, а по пятницам протестующие перекрывали дороги по всей стране. В результате митингов премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку.

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