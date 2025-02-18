Власти Киева прервали трансляцию Reuters с Майдана

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с площади Независимости в центре Киева, установив камеру на крыше гостиницы «Украина», однако по требованию властей передача была остановлена.

Стрим в реальном времени можно было посмотреть на YouTube. Агентство запустило трансляцию, позволяя зрителям наблюдать за событиями на главной площади столицы Украины.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем телеграм-канале сообщил, что обратился к правоохранительным органам, чтобы прекратить трансляцию. По его словам, трансляцию приостановили из соображений безопасности в украинской столице.

На Украине в условиях военных действий действуют ограничения для граждан, в частности на фото- и видеосъемку. Нарушение этих правил может привести к уголовной ответственности.

Запуск трансляции с площади Независимости в Киеве осуществляется не в первый раз. Он может быть связан с очередной годовщиной событий на Майдане в 2014 году. Впервые подобная трансляция была запущена в феврале 2022 года в преддверии начала военной операции на Украине.