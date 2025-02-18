 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Киева прервали трансляцию Reuters с Майдана

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с площади Независимости в центре Киева, установив камеру на крыше гостиницы «Украина», однако по требованию властей передача была остановлена.

Стрим в реальном времени можно было посмотреть на YouTube. Агентство запустило трансляцию, позволяя зрителям наблюдать за событиями на главной площади столицы Украины.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем телеграм-канале сообщил, что обратился к правоохранительным органам, чтобы прекратить трансляцию. По его словам, трансляцию приостановили из соображений безопасности в украинской столице.

На Украине в условиях военных действий действуют ограничения для граждан, в частности на фото- и видеосъемку. Нарушение этих правил может привести к уголовной ответственности.

Киев признал ложной версию о российских снайперах на Майдане в 2014 году
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Запуск трансляции с площади Независимости в Киеве осуществляется не в первый раз. Он может быть связан с очередной годовщиной событий на Майдане в 2014 году. Впервые подобная трансляция была запущена в феврале 2022 года в преддверии начала военной операции на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине

Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео

Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Украина Киев Майдан незалежности трансляция
Материалы по теме
Киев обвинил Москву в попытке организовать «Майдан-3»
Политика
Один из инициаторов Евромайдана подал в отставку
Политика
Новый глава теробороны руководил внутренними войсками при разгоне Майдана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Футболист сборной Грузии перешел из «Динамо» в «Крылья Советов»Спорт, 17:10
О чем договорились Россия и США в Саудовской Аравии. ГлавноеПолитика, 17:09
Захарова обвинила Брюссель в стремлении к военному решению конфликтаПолитика, 17:08
Рубио увидел в Эр-Рияде готовность России к «серьезному процессу»Политика, 17:05
Переговоры России и США в Саудовской Аравии. ОнлайнПолитика, 17:05
На российском рынке появился отечественный препарат на основе тирзепатидаОтрасли, 17:03
Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото до $3100 за тройскую унциюИнвестиции, 17:02
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
ЦБ зафиксировал рекордную сумму хищений у банковских клиентов в 2024 годуФинансы, 17:02
Зеленский призвал не вести переговоры о судьбе Украины без ее участияПолитика, 17:02
Выступление Лаврова после переговоров с США. Прямая трансляцияПолитика, 16:55
Лавров рассказал, как Россия и США начнут переговоры по УкраинеПолитика, 16:54
Как прошли первые за три года переговоры России и США. ФоторепортажОбщество, 16:51 
Рубио призвал стороны конфликта на Украине готовиться к уступкамПолитика, 16:48
Лавров оценил итоги переговоров с США в Эр-РиядеПолитика, 16:46